Для ледачих програмістів: в продаж надійшла клавіатура з трьох клавіш

Клавіатура для ледачих програмістів

У колах програмістів роками ходив жарт: замість того, щоб писати код з нуля, просто зайдіть на форуми Stack Overflow і скопіюйте вже готове рішення.

Читайте також: Революція в світі клавіатур: новий пристрій в 6 разів прискорює набір тексту

Реклама

Першого квітня Stack Overflow навіть запустив жарт, що обмежить безкоштовний доступ до свого сайту, якщо люди не куплять оригінальну клавіатуру.

Реклама

Достатня кількість людей відгукнулося на пропозицію, що спонукало Stack Overflow спільно з компанією Drop розробити реальну модель трьохклавішної клавіатури, яка продається за 29 доларів (770 грн).

Частина виручки від продажів клавіатури піде в некомерційну організацію, створену для того, щоб допомогти темношкірим і латиноамериканським жінкам добитися успіху в якості технологічних підприємців, пише cnet.com.