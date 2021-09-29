Для ленивых программистов: в продажу поступила клавиатура из трех клавиш

Клавиатура для ленивых программистов

В кругах программистов годами ходила шутка: вместо того, чтобы писать код с нуля, просто зайдите на форумы Stack Overflow и скопируйте уже готовое решение.

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Первого апреля Stack Overflow даже запустил шутку, что ограничит бесплатный доступ к своему сайту, если люди не купят оригинальную клавиатуру.

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Достаточное количество людей откликнулось на предложение, что побудило Stack Overflow совместно с компанией Drop разработать реальную модель трехклавишной клавиатуры, которая продается за 29 долларов (770 грн).

Часть выручки от продаж клавиатуры пойдет в некоммерческую организацию, созданную для того, чтобы помочь темнокожим и латиноамериканским женщинам добиться успеха в качестве технологических предпринимателей, пишет cnet.com.