Дизайнери плачуть: Adobe пішов із Росії

Adobe пішов з Росії / Фото: Twitter

Список компаній, що пішли з Росії, поповнився ще одним гігантом. Adobe оголосив, що припинить продаж своїх сервісів, а вже продані ліцензії діятимуть до кінця терміну без права продовження.

Росіяни можуть попрощатися з Photoshop, Premiere, Illustrator та Lightroom.

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"Протягом останніх кількох днів ми продовжували бути свідками неспровокованих нападів на Україну та трагічної загибелі безневинних людей. Образи жахливі і несамовиті. Оскільки ми бачимо, як розгортається ця трагедія, ми вважаємо, що відповідаємо за те, щоб наші продукти та послуги не використовувалися для підтримки цієї незаконної війни", – заявив глава Adobe.

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