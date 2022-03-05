Дизайнеры плачут: Adobe ушел из России

Adobe ушел из России / Фото: Twitter

Список компаний, ушедших из России пополнился еще одним гигантом. Adobe объявил, что прекратит продажи своих сервисов, а уже проданные лицензии будут действовать до конца срока без права продления.

Россияне могут попрощаться с Photoshop, Premiere, Illustrator и Lightroom.

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"В течение последних нескольких дней мы продолжали быть свидетелями неспровоцированных нападений на Украину и трагической гибели невинных людей. Образы ужасающие и душераздирающие. Поскольку мы видим, как разворачивается эта трагедия, мы считаем, что несем ответственность за то, чтобы наши продукты и услуги не использовались для поддержки этой незаконной войны", – заявил глава Adobe.

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