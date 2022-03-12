Що залишилося від аеропорту у Гостомелі: нові супутникові знімки

Аеропорт Антонова до і після вторгнення російської армії / Фото: Wikipedia, REUTERS, Колаж: Сьогодні
На нових супутникових знімках помітні наслідки боїв. Нагадаємо, внаслідок обстрілу росіяни знищили один із найбільших та найпотужніших літаків у світі – Ан-225 "Мрія".
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На супутниковому фото видно лише рештки ангару, де зберігався літак-гігант.
На іншому знімку видно, як догорають споруди на території аеропорту, стоять розбомблені літаки, а також залишки знищеної російської техніки. Вона розкидана там усюди.
Також із супутника зняли артилерійський обстріл позицій окупанта. Вогонь застав російські війська у полі.
А так аеропорт Антонов виглядав до приходу "визволителів".
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