Что осталось от аэропорта в Гостомеле: новые спутниковые снимки

Аэропорт Антонов до и после вторжения российской армии / Фото: Wikipedia, REUTERS, Коллаж: Сегодня

На новых спутниковых снимках видны последствия боев. Напомним, в результате обстрела россияне уничтожили один из самых крупных и мощных самолетов в мире – АН-225 "Мрія".

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На спутниковом фото видно лишь остатки ангара, где хранился самолет-гигант.

На другом снимке видно, как догорают строения на территории аэропорта, стоят разбомбленные самолеты, а также остатки уничтоженной российской техники. Она разбросана там повсюду.

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Также со спутника засняли артиллерийский обстрел позиций оккупанта. Огонь застал российские войска в поле.

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А так аэропорт Антонов выглядел до прихода "освободителей".