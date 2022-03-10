Людина слова: Ілон Маск надіслав нову партію Starlink в Україну

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що ця партія набагато більша, ніж попередня.

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"Сьогодні 14-й день ганебної військової агресії Росії. Україна та всі українці мужньо тримаються як єдина родина.

Але в такі скрутні часи ми потребуємо додаткового натхнення, щоб залишатися стійкими та сильними. Війна робить неможливе можливим як у негативному, так і в позитивному сенсі.

І особисто мене надихає, що така людина, як Ілон Маск, дотримується свого слова, стрімко реагує та підтримує Україну.

Сьогодні ми отримали вже другу, значно більшу партію станцій Starlink, які допомагають нашим військовим та підтримують роботу критичної інфраструктури й сервісів у медицині, фінансах, енергетиці", – написав Федоров у Telegram.