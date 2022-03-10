Человек слова: Илон Маск прислал новую партию Starlink в Украину

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что эта партия намного больше, чем предыдущая.

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"Сегодня 14-й день позорной военной агрессии России. Украина и все украинцы мужественно держатся как единая семья.

Но в такие трудные времена мы нуждаемся в дополнительном вдохновении, чтобы оставаться стойкими и сильными. Война делает невозможное возможным как в отрицательном, так и в положительном смысле.

И лично меня вдохновляет, что такой человек, как Илон Маск, придерживается своего слова, стремительно реагирует и поддерживает Украину.

Сегодня мы получили уже вторую, гораздо большую партию станций Starlink, которые помогают нашим военным и поддерживают работу критической инфраструктуры и сервисов в медицине, финансах, энергетике", – написал Федоров в Telegram.