Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Техно

Человек слова: Илон Маск прислал новую партию Starlink в Украину

Александр Трикиша
10 марта, 10:15
В Украину прибыла вторая партия оборудования для спутникового интернета Starlink. Технику Украине предоставил американский миллиардер Илон Маск

Илон Маск прислал новую партию оборудования Starlink / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что эта партия намного больше, чем предыдущая.

Читайте также: Интернет не для всех: как в Украине работает Starlink Илона Маска

Реклама

"Сегодня 14-й день позорной военной агрессии России. Украина и все украинцы мужественно держатся как единая семья.

Но в такие трудные времена мы нуждаемся в дополнительном вдохновении, чтобы оставаться стойкими и сильными. Война делает невозможное возможным как в отрицательном, так и в положительном смысле.

И лично меня вдохновляет, что такой человек, как Илон Маск, придерживается своего слова, стремительно реагирует и поддерживает Украину.

Сегодня мы получили уже вторую, гораздо большую партию станций Starlink, которые помогают нашим военным и поддерживают работу критической инфраструктуры и сервисов в медицине, финансах, энергетике", – написал Федоров в Telegram.

Как работает Starlink

Наземная станция – тарелка – устанавливается на открытом воздухе, желательно на крыше или в другом месте, чтобы посторонние предметы не мешали сигналу. Были случаи, когда даже листья деревьев прерывали сигнал.

Далее тарелка с помощью кабеля, который входит в комплект, подключается к Wi-Fi роутеру. Затем вам нужно установить приложение на смартфон и завершить установку системы. Все это занимает около 20 минут.