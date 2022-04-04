Бучанська різанина: росіяни намагаються обмежити хештеги своїх воєнних злочинів

Військові злочини російської армії у Бучі та інших українських містах побачив увесь світ / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні
#BuchaMassacre. Різанина в Бучі...
Шокуючі кадри звірств російських військових на українській території облетіли весь світ. Після звільнення селищ під Києвом від навали російської армії розкрилися злочини "русского мира". Це жорстокі вбивства мирних чоловіків, жінок, дітей, зґвалтування, тортури.
Фото та відео з Бучі стали однією з головних новин усіх світових медіа. Українські користувачі, а за ними й іноземні почали поширювати ці матеріали, щоб розповісти про злочини армії Росії.
У Wikipedia з'явилася стаття про різанину в Бучі. Вона вже доступна кількома десятками мов.
Скарги на хештеги
Користувачі Facebook та Instagram почали помічати, що хештеги #BuchaMassacre, #Bucha та #StandWithUkraine блокуються. Скарги стали надходити 3 та 4 квітня.
Зі скриншотів повідомлень про блокування стає ясно: хештеги заблокували, бо хтось на них регулярно скаржився.
Що зараз: хештеги працюють
На момент написання новин хештеги працюють. Ймовірно, через скарги можливе зниження у видачі стрічок Facebook та Instagram, але в пошуку за запитами #BuchaMassacre та #Bucha повідомлення доступні.
Кадри з Бучі (обережно, 18+)
Європейська рада про різанину в Бучі
Різанина в Бучі та інших українських містах буде внесена до списку звірств, скоєних на території Європи, йдеться в заяві Європейської ради "про звірства, скоєні росіянами в Бучі та інших українських містах".
Про що йдеться у заяві:
- Кадри численних жертв серед цивільного населення, а також руйнування цивільної інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої агресивної війни, яку Росія веде проти України та її народу.
- Російська влада відповідає за ці злочини, скоєні в той час, коли вона фактично контролювала цей район. На росіян поширюється міжнародне право як на окупантів.
- Винних у воєнних злочинах та інших серйозних порушеннях буде притягнуто до відповідальності.
- ЄС повністю підтримує розпочате прокурором Міжнародного кримінального суду в Гаазі розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, а також роботу Комісії з розслідування Управління верховного комісара ООН з прав людини.
- ЄС надає допомогу генеральному прокурору України та громадянському суспільству в збиранні та збереженні доказів воєнних злочинів у Росії.
- ЄС продовжить твердо підтримувати Україну та терміново продовжить роботу над новими санкціями проти Росії.
- Президент Путін має негайно та беззастережно зупинити цю війну.