Бучанская резня: россияне пытаются ограничить хештеги своих военных преступлений

Военные преступления российской армии в Буче и других украинских городах увидел весь мир / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

#BuchaMassacre. Резня в Буче...

Шокирующие кадры зверств российских военных на украинской земле облетели весь мир. После освобождения поселков под Киевом от нашествия российской армии раскрылись злодеяния "русского мира". Это жестокие убийства мирных мужчин, женщин, детей, изнасилования, пытки.

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Фото и видео из Бучи стали одной из главных новостей всех мировых медиа. Украинские пользователи, а за ними и иностранные начали распространять эти материалы, чтобы рассказать о преступлениях армии России.

В Wikipedia появилась статья про резню в Буче. Она уже доступна на нескольких десятках языков.

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Жалобы на хештеги

Пользователи Facebook и Instagram начали замечать, что хештеги #BuchaMassacre, #Bucha и #StandWithUkraine блокируются. Жалобы стали поступать 3 и 4 апреля.

Из скриншотов сообщений о блокировке становится ясно: хештеги заблокировали, потому что кто-то на них регулярно жаловался.

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Что сейчас: хештеги работают

На момент написания новости хештеги работают. Вероятно, из-за жалоб возможно понижение в выдаче лент Facebook и Instagram, но при поиске по запросам #BuchaMassacre и #Bucha сообщения доступны.

Кадры из Бучи (осторожно, 18+)

Европейский совет о резне в Буче

Резня в Буче и других украинских городах будут внесены в список зверств, совершенных в Европе, говорится в заявлении Европейского совета "о зверствах, совершенных россиянами в Буче и других украинских городах".

О чем говорится в заявлении: