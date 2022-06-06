Більшість помре, не побачивши це: як Венера видовищно "прогулялася" Сонцем

Венера видовищно «прогулялася» Сонцем, наступного разу побачити її фази можна тільки в 2117 році

Транзит Венери 2012 року тривав понад шість з половиною годин, починаючи з 5 червня і закінчуючи наступним днем, при цьому видимість була зосереджена над Тихим океаном. Рух планети широко бачили у США, Європі, Східній Африці, Азії та Австралазії.

Також ми писали, що у нашій галактиці можуть бути 4 злобні цивілізації. Повертаючись до Венери, чому це становить цінність? Вперше фази Венери спостерігав Галілей, він відкрив нові горизонти у далекому 1610, а опублікував свої малюнки в 1623 році.

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Його сучасник Йоган Кеплер пізніше опублікував найточніші у світі таблиці Сонячної системи, засновані на кращих доступних йому спостереженнях. Ці документи були довгоочікуваними та дуже хорошими, але не ідеальними. У 1639 році англійський астроном Ієремія Хоррокс удосконалив таблиці Кеплера, використовуючи свої власні спостереження та здібності до математики.

З того часу сталося лише шість проходжень Венери: у 1761 році (як і передбачав Кеплер), 1769, 1874, 1882, 2004 та 2012 роках. Вони відбуваються парами, розділеними вісьма роками, але з інтервалом більше століття між кожним набором.

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Видима ширина Венери становила близько 3% ширини Сонця і добре видно звичайним спостерігачам

Наступний транзит Венери не станеться до 2117 року, і, пам'ятаючи про це, астрономи доклали зусиль, щоб повністю засвідчити останній транзит, який відбувся рівно 10 років тому.

Хоча вчені тепер впевнені в небесних відстанях, саме ця потреба зловити щось рідкісне та вражаюче об'єднала так багато людей, щоб максимально використовувати транзит Венери 10років тому. Зрештою, лише дуже невелика кількість із нас, хто був свідком транзиту 2012 року, проживе досить довго, щоб побачити наступний, у 2117 році.

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