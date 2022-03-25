Ближче, ніж кружляють супутники: астероїд пролетів зовсім поряд із Землею

Астероїд розміром із холодильник пролетів поряд із Землею / Фото: Pixabay

Астероїд, що одержав назву 2022 FD1 (SAR2594), пройшов у межах 8700 кілометрів від поверхні нашої планети.

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Здавалося б, божевільна відстань, але для порівняння деякі супутники GPS літають середньою навколоземною орбітою на висоті 20 тисяч км. Міжнародна космічна станція крутиться над Землею на висоті 408 км.

Астероїд пролетів повз нашу планету зі швидкістю приблизно 61 200 км/год, а розміром він був з холодильник. До речі, днями повз Землю пролетів величезний астероїд – він міг би знищити ціле місто.

Астероїд 2022 FD1 став 13-м у списку найближчих об'єктів, що пролетіли повз Землю, за всю історію спостережень у базі даних NASA cnet.com.

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Цікаво, що нещодавно Сарнецкі виявив інший астероїд лише за дві години до того, як він врізався в Землю. На щастя, астероїд був дуже маленьким, приблизно 1 метр у діаметрі, він упав на північ від Ісландії, хоча через маленькі розміри є ймовірність, що камінь повністю згорів у атмосфері.