Батут точно працює: SpaceX встановив рекорд по запуску однієї ракети

SpaceX в рекордний раз запустив ракету-носій Falcon 9 / Фото: Twitter

Ракета-носій Falcon 9 стартував зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді в суботу, вивівши на низьку навколоземну орбіту ще 53 інтернет-супутників Starlink.

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Ракета-носій першого ступеня, використана для цієї місії, раніше запустила перший пілотований політ SpaceX у травні 2020 року, місію Demo-2 на Міжнародну космічну станцію та ще вісім інших місій Starlink.

А в 2014 році на тлі санкцій з боку США глава Роскосмосу Дмитро Рогозін погрожував відмовитися возити американських астронавтів на МКС.

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"Проаналізувавши санкції проти нашого космопрому, пропоную США доставляти своїх астронавтів на МКС за допомогою батута", – написав тоді Рогозін у Facebook, породивши справжнє мем.

У 2020 році SpaceX успішно запустив корабель Crew Dragon, після чого Ілон Маск вколов росіянина: "Батут працює". Ракетою-носієм у цих випадках виступає та сама Falcon 9.

На сьогоднішній день SpaceX запустила понад 2000 супутників Starlink і планує зрештою відправити на низьку навколоземну орбіту понад 30 000 супутників, пише interestingengineering.com.

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Наразі Starlink допомагає забезпечувати доступ до інтернету в Україні. Ілон Маск уже надіслав до нашої країни кілька партій обладнання. Але користуватися супутниковим інтернетом можуть не всі бажаючі.