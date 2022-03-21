Батут точно работает: SpaceX установил рекорд по запуску одной ракеты

SpaceX в рекордный раз запустил ракету-носитель Falcon 9 / Фото: Twitter

Ракета-носитель Falcon 9 стартовал со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде в субботу, выведя на низкую околоземную орбиту еще 53 интернет-спутника Starlink.

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Ракета-носитель первой ступени, использованная для этой миссии, ранее запустила первый пилотируемый полет SpaceX в мае 2020 года, миссию Demo-2 на Международную космическую станцию и еще восемь других миссий Starlink.

А ведь в 2014 году на фоне санкций со стороны США глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригрозил отказаться возить американских астронавтов на МКС.

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"Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута", – написал тогда Рогозин в Facebook, породив настоящий мем.

В 2020 году SpaceX успешно запустил корабль Crew Dragon, после чего Илон Маск уколол россиянина: "Батут работает". Ракетой-носителем в этих случаях выступает все та же Falcon 9.

На сегодняшний день SpaceX запустила более 2000 спутников Starlink и планирует в конечном итоге отправить на низкую околоземную орбиту более 30 000 спутников, пишет interestingengineering.com.

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Сейчас Starlink помогает обеспечивать доступ к интернету в Украине. Илон Маск уже прислал в нашу страну несколько партий оборудования. Но пользоваться спутниковым интернетом могут не все желающие.