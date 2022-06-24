Авто на "батарейках" – чи є сенс купувати електрокар в Україні

Сенс купувати електрокар в Україні є, СТО вже вміють міняти та лагодити акумулятори у машин "на батарейках"

Дефіцит палива в Україні, безумовно, робить електрокари вигіднішими: тим більше спеціалізовані СТО вже пропонують таку процедуру, як "балансування елементів акумулятора". Відповідно, купувати електромобілі в Україні таки є сенс.

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Наприклад, частковий ремонт або заміна акумулятора Nissan LEAF коштує $2-5 тис. – чимало, проте проблема вирішується! По-друге, акумулятор електромобіля зазвичай втрачає ємність не повністю, а до певної межі: умовно 60-70% від вихідного номіналу.

Якщо вам цього достатньо – то можна й надалі продовжувати експлуатувати електромобіль , проте менші відстані автономного пробігу. Друге питання – це як заряджати електрокар – це чи зарядка від побутової розетки чи спеціальної станції живлення.

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Повне заряджання акумулятора електромобіля від побутової розетки займає багато часу: мінімум 8-10 годин

Повне заряджання акумулятора електромобіля від побутової розетки займає багато часу: мінімум 8-10 годин (умовний Nissan LEAF) – максимум 25-50 годин (умовна Tesla Model S). Однак, дивлячись на нинішні черги біля АЗК, відзначаєш ще одну перевагу електромобілів: електроенергія зараз доступніша, ніж традиційне паливо!

Фактично будь-де, де є побутова розетка, там у вас є зарядна станція, яка може подарувати бажані кілометри пробігу для чергової подорожі.

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