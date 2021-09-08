Яким буде iPhone 13: що покажуть на довгоочікуваній презентації Apple

Apple проведе презентацію нових продуктів 14 вересня / Фото: REUTERS

Інсайдери повідомляють, що 14 вересня будуть представлені нові iPhone і Apple Watch. Також ходять чутки, що ми можемо побачити оновлені моделі навушників AirPods третього покоління, iPad і MacBook.

На презентації також напевно оголосять дати повноцінного релізу iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 і tvOS 15, які ще з літа знаходяться у відкритому бета-тестуванні, пише itc.ua .

Яким буде iPhone 13

Швидше за все, Apple запропонує традиційну лінійку з чотирьох пристроїв: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max.

iPhone 13 Pro і 13 Pro Max отримають дисплей з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою технології Alway-on display.

Реклама

Очікується, що нові смартфони будуть мати зменшений "чуб" і будуть оснащуватися однокристальним чипом Apple A15 Bionic.

Крім цього, Apple вводить підтримку супутникового зв'язку з використанням спеціального чипа, але ця функція буде працювати тільки на певних ринках і тільки при відсутності стільникового покриття.

А ось від скандальної системи сканування фото Apple вирішила поки що відмовитися. Після критики в компанії поки вирішили відмовитися від системи CSAM і взяли додатковий час, щоб зібрати інформацію та внести поліпшення.