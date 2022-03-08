Apple представила iPhone SE та iPad Air: характеристики та ціни новинок

Apple презентувала нові моделі iPhone SE і iPad Air / Фото: Колаж: Сьогодні

Презентація почалася з виступу гендиректора Apple Тіма Кука у синьо-жовтих тона . А потім перейшли до найголовнішого – світ побачили нові iPhone SE та iPad Air.

iPhone SE

Нова модель бюджетного айфону отримала звичний дизайн – одна камера на тильній стороні та кнопка з відбитком пальців на передній. Новинка отримала екран діагоналлю 4,7 дюйми (IPS).

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Працюватиме iPhone SE на новому чіпі A15, як і флагманські iPhone 13 і 13 Pro. Також він оснащений модулем 5G, який ще не підтримується в Україні. Компанія обіцяє суперпродуктивність та інші плюшки. Немає приводу їм не вірити.

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Новинка буде доступна у трьох кольорах: чорний, білий та червоний. У продаж iPhone SE надійде 18 березня. Ціна стартує від 429 доларів (12870 грн).

iPad Air

Планшет отримав 10,9-дюймовий дисплей Liquid Retina та підтримкою HDR та дві 12-мегапіксельні камери – одна спереду, друга – ззаду. Планшет підтримує функцію Center Stage, яка дозволяє утримувати користувача в центрі кадру під час розмов з відеозв'язку.

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Оснащується новинка процесором Apple M1. Розробники обіцяють на 60% кращу продуктивність, ніж у попередній моделі.

iPad Air буде доступний у варіантах з 64 та 256 Гб та у п'яти колірних рішеннях. Вартість стартує від 599 доларів (17970 грн). Версія з 5G стартує від 799 доларів (22470 грн). Продажі також стартують 18 березня.