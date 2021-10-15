Антарктида наша! Над льодовиковим материком знову розвиваються два прапора України

Над станцією "Академік Вернадський" тепер майорять два прапори України / Фото: Facebook

На станції "Академік Вернадський" є два флагштока – один встановлений поблизу головної будівлі, а інший – дальній – на скелі біля метеоплощадки.

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Саме на далекому флагштоку 6 лютого 1996 під час передачі станції був урочисто спущений британський прапор і піднято прапор України.

14 жовтня наші полярники завершили ремонт флагштока, а також поліпшили конструкцію для підйому прапора. У той же день команда 26-ої експедиції символічно підняла синьо-жовтий прапор, який тимчасово зняли на час реконструкції.

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"Ми відзначили свято урочистим підняттям прапора на оновлений флагшток поблизу метеоплощадки, де український прапор вперше був піднятий 25 років тому. Тепер над станцією знову майорять одночасно два прапора", – відзначили полярники в Facebook.

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Раніше ми писали, що Україна купила потужний криголам для полярників. Сьогодні він пришвартувався в Одесі. Судно вже до кінця цього року може відправитися в Антарктиду на допомогу українським вченим.