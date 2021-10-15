Антарктида наша! Над ледниковым материком снова развиваются два флага Украины

Над станцией "Академик Вернадский" теперь развеваются два флага Украины / Фото: Facebook

На станции "Академик Вернадский" есть два флагштока – Один установлен вблизи главного здания, а другой – дальний – на скале у метеоплощадки.

Читайте также: Возле украинской полярной станции "Академик Вернадский" родились тюленята (фото)

Реклама

Именно на дальнем флагштоке 6 февраля 1996 во время передачи станции был торжественно спущен британский флаг и поднят флаг Украины.

14 октября наши полярники завершили ремонт флагштока, а также улучшили конструкцию для подъема флага. В тот же день команда 26-й экспедиции символично подняла сине-желтый флаг, который временно сняли на время реконструкции.

Реклама

"Мы отметили праздник торжественным поднятием флага на обновленный флагшток вблизи метеоплощадки, где украинский флаг впервые был поднят 25 лет назад. Теперь над станцией снова развеваются одновременно два флага ", – отметили полярники в Facebook.

Реклама

Ранее мы писали, что Украина купила мощный ледокол для полярников. Сегодня он пришвартовался в Одессе. Судно уже до конца этого года может отправится в Антарктиду на помощь украинским ученым.