Космічні асани – новий тренд: астронавтка здолала йогу у невагомості

Астронавтка Саманта Крістофоретті змогла виконати йога-асани в умовах невагомості

Астронавтка експедиції 67 Саманта Крістофоретті з Європейського космічного агентства (ESA) довела, що йогою можна займатися у невагомості.

Також ми писали, чому розвинені цивілізації не поспішають на Землю – раптово вчених осяяло. Тренування пройшло на Міжнародній космічній станції в умовах мікрогравітації.

Реклама

Саманта також нещодавно поділилася у Твіттері своєю фотографією, на якій вона робить "позу трикутника" в японській лабораторії Кібо. Ця лабораторія – популярне місце, де астронавти позують для фотографій та пресконференцій.

Хто сказав, що ви не можете займатися йогою у космосі! Принаймні ви можете спробувати, — написав твіт у відповідь інший астронавт ESA.

Також цей італійський космонавт додав, що незабаром хоче спробувати ще більш амбітну програму. У відповідь сертифікований вчитель йоги Хайме Амор створив для Крістофоретті можливу космічну програму у 20-хвилинному відео, додавши пакет вправ "Йога у космосі".

Реклама

Програма космічної йоги пропонується і для молоді, яка хоче тренуватися з обтяженнями разом із космонавтами

Так програма пропонується і для молоді, яка хоче розтягнутися та тренуватися з обтяженнями разом із космонавтами. Інші астронавти й раніше успішно займалися йогою на орбіті до Крістофоретті.

Наприклад, астронавти НАСА Джек Фішер та Пеггі Уітсон у 2017 році продемонстрували деякі балансуючі пози, хоча Фішер пожартував, що асани набагато легше утримувати "без гравітації".

Реклама

За даними Johns Hopkins Medicine, йога має безліч переваг для здоров'я, включаючи покращення сили, балансу та гнучкості (відкриється в новій вкладці). Йога також пов'язана з більшою енергією та кращим управлінням стресом, серед інших результатів для здоров'я.

Також ми писали, що Тім Кук впровадить AR у сотні програм Apple.