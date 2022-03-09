10-руку вимерлу істоту назвали на честь Байдена: на що вона схожа

Стародавній вид кальмара назвали на честь Джо Байдена / Фото: Колаж: Сьогодні

Команда ідентифікувала її як новий вид вампіропода, предка восьминога. Новий вид був названий Syllipsimopodi bideni – на честь 46-го президента США Джо Байдена.

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Провідний автор дослідження Крістофер Вейлен пояснює, що його надихнули плани президента США продовжити антропогенну зміну клімату та його загальну думку про те, що політики мають дослухатися вчених.

Науковці повідомляють, що скам'янілість віком 328 мільйонів років є найранішим відомим прикладом вампіроподу на сьогодні. До цього найдавнішим вампіроподом був зразок віком 82 мільйони років, пише sciencetimes.com.

Вампіроподи – це головоногі молюски з м'яким тілом, включно з вимерлими та живими тваринами, таких як наутилуси та каракатиці.

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Науковці наголошують, що ця скам'янілість є першим підтвердженням того, що всі стародавні головоногі мали десять щупалець.