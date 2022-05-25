Знакомьтесь: тихая эко-мышь Logitech MX Master 3S, а к ней – парочка клавиатур

Тихая эко-мышь Logitech MX Master 3S, а к ней - парочка клавиатур рассчитаны не на геймеров / Фото: freepik.com, www.cnet.com

Комапния уверена, что новая мышь MX Master от Logitech стала еще лучше, также фирма ищет неигровую аудиторию для механических клавиатур. Хотя MX Master 3S - не полностью переработанная новая модель, а постепенное обновление.

Также мы писали, что мужчины более склонны, чем женщины, доверять инновациям в области искусственного интеллекта и даже хотят такого "компаньона" себе домой.

Реклама

Обновленная мышь отличается более тихой работой и модернизированным оптическим датчиком с разрешением 8000 точек на дюйм. Он отслеживает большинство поверхностей, включая стекло, и обеспечивает более быстрый рабочий процесс с мониторами, имеющими высокое разрешение.

Обновленная MX Master 3S отслеживает большинство поверхностей, включая стекло, и обеспечивает более быстрый рабочий процесс / Фото: www.cnet.com

Мышь действительно тише в использовании — Logitech заявляет, что щелчки теперь на 90% тише по сравнению с ее предшественницей — при сохранении того же точного ощущения с плавной и быстрой прокруткой. Если у вас большой компьютерный дисплей, чтобы улучшить свою работу из дома, то такая мышь как раз подойдет.

Реклама

Наряду с MX Master 3S компания также анонсировала две новые механические клавиатуры — полноразмерную MX Mechanical и "минималистскую" MX Mechanical Mini. MX Mechanical и MX Mechanical Mini оснащены низкопрофильными механическими переключателями, которые примерно вдвое меньше традиционных механических клавиш.

MX Mechanical и MX Mechanical Mini оснащены низкопрофильными механическими переключателями / Фото: www.cnet.com

Наконец, как и многие другие компании, стремящиеся создавать более экологически чистые продукты, часть пластиковых деталей клавиатур MX Mechanical и MX Mechanical Mini, а также мыши MX Master 3S изготовлены ​​из переработанного пластика.

Реклама

Также мы писали, про NASA заявили, что отправляют людей на Марс.