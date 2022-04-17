Земле осталось от трех до пяти лет: страшное предупреждение ученых

Ученые предупредили о конце света / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Активисты провели протестные акции возле зданий компаний, связанных с использованием ископаемого топлива, пытаясь обратить внимание на отчаянные предостережения экспертов по изменению климата.

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Среди участников находился ученый из Лаборатории реактивного движения NASA Питер Калмус. Он приковал себя цепями к двери здания в Лос-Анджелесе.

По словам ученого, нашей планете осталось от трех до пяти лет, если человечество не изменит свое отношение к добыче ископаемых, пишет sciencetimes.com.

"Мы потеряем все. И мы не шутим, мы не лжем, мы не преувеличиваем. Я здесь, потому что ученых не слушают. Я готов рискнуть ради этой великолепной планеты", – сказал Калмус, прикованный к двери. Затем он начал плакать, когда добавил: "Для моих сыновей".

Калмус, которого сравнивают с героем нашумевшего фильма "Не смотри наверх", считает, что у человечества есть шанс избежать катастрофы, но меняться нужно уже сейчас.

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