Загадочный червь в небе Марса: ученые сделали неожиданное открытие

Ученые зафиксировали на Марсе необычное полярное сияние / Фото: NASA, Коллаж: Сегодня

Ученым уже более 15 лет известно, что на Марсе существуют полярные сияния в виде небольших пятен. Считается, что эти сияния образовывались из того, что осталось от магнитного поля, которое распалось миллиарды лет назад.

Читайте также: Мощная буря на Солнце спровоцировала фантастическое полярное сияние на Земле

Реклама

Но исследователям Красной планеты удалось зафиксировать гигантское полярное сияние, не похожее ни на одно ранее наблюдавшееся.

Они называют это явление "извилистым дискретным полярным сиянием" с червеобразной формой: светящаяся скрученная полоса ультрафиолетового света, простирающаяся на тысячи километров от дневной стороны, обращенной к Солнцу, до обратной части планеты.

Зонд космического агентства Объединенных Арабских Эмиратов "Надежда", вращающийся вокруг Марса, сделал снимок с помощью ультрафиолетового спектрометра.

Реклама

Открытие поднимает новые вопросы об атмосфере Марса, составе его древнего магнитного поля и влиянии солнечного ветра – газов, вытекающих из Солнца, которые составляют так называемую "космическую погоду", сообщает mashable.com.

Ранее мы писали, что на Марсе обнаружили обломки космического корабля. Ученые изучат их состояние для лучшего понимания процесса приземления на Красную планету.