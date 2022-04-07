Японцы создали кубик Рубика, который невозможно собрать (видео)

Японский кубик Рубика невозможно собрать / Фото: Коллаж: Сегодня

Знаменитая головоломка кубик Рубика остается популярной на протяжении многих десятилетий после ее создания венгерским инженером Эрне Рубиком.

Игра настолько популярна, что проводятся целые чемпионаты на скорость собрания кубика. Нынешний рекорд составляет 3,47 секунды!

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Поэтому японские изобретатели решили усложнить головоломку и создали свою вариацию кубика Рубика, получившего в названии красноречивую характеристику "невозможный".

Суть японского кубика Рубика заключается в том, что цветные ячейки постоянно меняют цвет в зависимости от угла обзора.

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Еще больше усложняет ситуацию тот факт, что не каждый квадрат на кубе выполняет трюк с изменением цвета, сообщает http://gizmodo.com

Для рекламной акции производитель головоломки пригласил двух умельцев собирать кубик Рубика. Результаты говорят сами за себя: первый сдался после продолжительных попыток собрать кубик, а второй таки справился с задачей, но потратил на это около трех часов.