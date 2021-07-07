Xiaomi придумала универсальный телефон

Прототип нового телефона Xiaomi / Фото: ixbt.com

Производители телефонов, похоже, гонятся за новым трендом – раскладными телефонами. Xiaomi решили не отставать от Samsung, анонсировавшей особый Gazaxy Z Flip и уже успели выпустить свой телефон в этом году.

После того, как Xiaomi подала патент на складной телефон в Нацуправление интеллектуальной собственностью Китая в феврале 2020 года – все поняли, в какую сторону двигается компания, а вышедший Mi Mix Fold подтвердил эти теории.

"Это будет смартфон будущего" – сказали в своей статье специалисты LetsGoDigital.

Да, это был, по сути, переделанный Samsung Galaxy Fold – но это была лишь проба пера. Позже вышел концептуальный Mi Mix Alpha который приняли с опаской – экран сгибался по наружной плоскости и носить такой телефон в кармане было очень опасно. Да и сам дизайн был странный.

Xiaomi MiMix Alpha с неудобным внешним экраном так и не смог стать популярным / Фото: xiaomi.ua

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Теперь компания запатентовала что-то совсем невообразимое – экран буквально обёрнут вокруг корпуса, снизу появится "борода" и как этим пользоваться – вообще непонятно. Но гиганты вроде Samsung и Xiaomi могут себе позволить такие эксперименты. Удивительно, что к ним не присоединились инженеры Apple.

Учитывая доступную информацию – можно предположить, что это – не окончательный вариант и дизайн будут дорабатывать, однако сама идея двустороннего экрана и сгибаемого смартфона прочно засела в головах разработчиков, а значит в будущем именно такие модели будут набирать популярность.

Ранее мы рассказали о Realme GT2 – первом флагмане с суперсовременным процессором.

Напомним, что цена Samsung Galaxy Z Flip3 очень удивила фанатов.