WhatsApp поменяет интерфейс, beta-версия понравилась тестировщикам

Команда тестировщиков интерфейса в целом положительно отреагировала на нововведения

Новые иконки в WhatsApp скоро появятся на всех смартфонах / Фото: ixbt.com

WhatsApp активно работает над улучшением интерфейса – судя по всему, недавнее обновление Telegram заставило конкурентов ускорить релиз готового обновления.

После однократного развертывания View для всех бета-тестеров Android, WhatsApp теперь вносит небольшие изменения в интерфейс – сообщают специалисты WABetaInfo.

Теперь иконки в чатах будут меньше – это позволит пользователям проще воспринимать информацию т.к. по мнению UX-дизайнеров слишком большие иконки оттягивали на себя часть внимания и в результате собеседники могли упустить важные уведомления.

Пока что эти функции доступны только тем, кто зарегистрировался в качестве бета-тестировщика, но в скором времени компания выпустит обновление со стабильной версией, которое автоматически установится на телефоны пользователей.

Так будут выглядеть иконки пользователей после апдейта / Фото: WABetaInfo Реклама

При этом стоит отметить, что с недавних пор популярность WhatsApp как мессенджера снизилась. Виной тому – значительное расширение функционала "народного" Telegramm, который теперь способен заменить Zoom и создавать видеоконференции. При этом детище Павла Дурова потребляет немного меньше ресурсов смартфона, а скандал вокруг утечки данных из Facebook усилил отток пользователей из продуктов, принадлежащих компании.

Ранее мы писали что некоторые приложения воруют ваши пароли.

Так же напомним, что появились первые фото камер iPhone 13.