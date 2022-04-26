Впервые в истории: Китай запустил космическую ракету из воздушного шара

Китай запустил ракету из воздушного шара / Фото: scmp.com

Китай провел успешное испытание новой технологии запуска ракет в космос. В качестве стартовой площадки выступил не космодром на земле, а гелиевый воздушный шар в верхних слоях атмосферы.

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"Это был первый в мире значительный технологический прорыв в запуске ракет такого типа", – сказал генеральный директор Xingjian Tianhang Чжан Ичи.

Предназначенный для запуска по воздуху шар был изготовлен из тонкого пластика и наполнен гелием при низком (нулевом) давлении.

По мере увеличения высоты и понижения атмосферного давления оболочка воздушного шара надувалась и сохраняла свою целостность. Это позволило воздушному шару подняться на заданную высоту и оставаться там достаточно долго, чтобы запустить ракету по команде с земли.

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Очевидным недостатком запуска ракеты с аэростата является плохая управляемость аэростата и зависимость от погодных условий. Однако текущий уровень прогнозирования погоды позволяет выбирать время запуска с высокой точностью.

Ракета и воздушный шар были совместно разработаны Xingjian Tianhang Space Technology и Институтом физики атмосферы Китайской академии наук.

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Подход может быть широко использован для изучения так называемого ближнего космоса на высотах от 20 км до 100 км, куда уже не долетают самолеты и не спускаются спутники.

Ракеты могут нести научные приборы для всестороннего изучения атмосферы, наблюдения Земли и других применений, пишет aroged.com.

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