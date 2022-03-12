Война в Украине парализует производство техники в мире: в чем проблема

Нехватка чипов усугубится из-за войны в Украине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Это может привести к тому, что миллионы автомобилей не будут произведены в этом году, не говоря уже о технике помельче.

Кризис чипов в мире сложился из-за нехватки газа неона, который имеет решающее значение для процесса производства полупроводников. Россия и Украина были крупнейшими экспортерами неона, но производство остановилось из-за войны, говорится в статье Market Place.

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Неон используется в производстве примерно 90 процентов чипов.

Компании перестраховались, сделав запасы неона на два-три месяца – это мера, которая была введена после вторжения России в Украину в 2014 году.

Но эксперты все равно обеспокоены. Полупроводниковый аналитик Нина Тернер считает, что компании преуменьшают опасения.

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Есть также риск, что обстрелы украинской территории со стороны России разрушат объекты, производящие неон, что сделает невозможным продолжение деятельности даже после окончания войны.

Представитель украинской компании из Одессы Лариса Бондаренко рассказала, что им пришлось остановить производство несколько дней назад и неясно, когда оно возобновится.