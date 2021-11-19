Видно Украину: астронавт показал фантастическую ночную панораму Европы из космоса

Вид ночной Украины из космоса

Тома Песке вернулся на Землю 9 ноября в составе экипажа миссии Crew-2. На орбите он провел почти 200 дней, за которые сделал 240 тысяч фотографий.

Ранее мы выбрали 50 лучших фото Земли из космоса из фото, опубликованных на странице Песке в Twitter.

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Публиковать красивые виды нашей планеты Тома продолжил уже по возвращении на Землю. Он опубликовал невероятный таймлапс ночной Европы, который заканчивается фантастическим рассветом.

Кстати, на видео попала и Украина. Таймлапс начинается с того момента, когда МКС пролетает над Атлантическим океаном, омывающем берега Испании, Франции, а в левом верхнем углу виднеется кусочек Великобритании.

Далее можно рассмотреть контуры Италии, а на 30-й секунде в кадре появляется Украина! В верхнем углу отчетливо видны Черное море, Крым, а внизу – Киев, – он светится ярче всех.

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