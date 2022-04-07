В Украине запустили игру, где руками Илона Маска можно избивать Путина и Кадырова

Илон Маск избивает Путина в новой игре / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские умельцы создали игру, в которой можно избить президента России Владимира Путина и его прислужника Рамзана Кадырова.

В роли главного героя выступает американский миллиардер и гендиректор SpaceX Илон Маск, а действие поединка происходит на фоне разрушенного Мариуполя. Саундтреком выступает песня "Ой у лузі червона калина в исполнении" лидера группы Бумбокс Андрея Хлывнюка.

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Идея игры зародилась после того, как Илон Маск вызвал Путина на дуэль. Но вместо него американцу ответил Кадыров, а затем и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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Ранее в Украине создали игру, с помощью которой можно блокировать сайты, обслуживающие армию РФ. Обычному пользователю нужно просто играть как можно дольше или просто оставить игру запущенной в браузере.

А настоящим хитом стала игра в приложении "Дія", где можно управлять байрактаром и уничтожать вражескую технику.