В Украине выпустили программу для защиты от российских кибератак

Программа поможет избавиться от опасного софта / Фото: Apple Insider

SpyBuster - это бесплатное приложение, которое пользователи могут использовать для сканирования своего Mac.

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Он определяет, являются ли какие-либо приложения российскими или белорусскими, а также отправляются ли какие-либо данные на серверы в этих регионах.

Эти данные имеют важное значение, поскольку, как отмечает MacPaw, в соответствии с российским законодательством власти могут отдавать приказы локальным серверам о передаче любых голосовых вызовов, данных, изображений и текстовых сообщений за последние шесть месяцев.

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Те же законы требуют, чтобы метаданные об этой информации, такие как время и местонахождение, были доступны в течение трех лет, если они хранятся на российском сервере.

Помимо идентификации российского или белорусского программного обеспечения, SpyBuster позволяет пользователям блокировать любые данные, отправляемые на серверы в любом регионе.

Результаты сканирования приложения обрабатываются и сохраняются локально на устройстве пользователя и не передаются MacPaw, сообщает appleinsider.com.