В Украине подорожал Starlink: сколько теперь стоит интернет Илона Маска

Илон Маск поднял цены на Starlink / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Интернет Илона Маска заработал в Украине только после российского вторжения. Starlink обеспечивает доступ к интернету объектам критической инфраструктуры.

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Тем не менее теперь за него придется платить немного больше. Ежемесячная плата выросла с 99 до 110 долларов. А терминалы Starlink, которые раньше стоили 499 долларов, теперь продаются по 599 долларов. Естественно, рост цен коснется и Украины.

Starlink уже в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Как работает Starlink в Украине

После появления информации, что Starlink теперь доступен в Украине, приложение компании стало самым скачиваемым в Google Play. Но обычному гражданину подключиться к спутниковому интернету невозможно.

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Все оборудование, поставляемое в Украину, идет на нужды критической инфраструктуры. А без него вы не получите доступ к глобальной сети.

На данный момент Starlink обслуживает государственный сектор, оборонные предприятия, медиков. Хотя сейчас некоторые провайдеры начинают получать оборудование, чтобы обеспечить интернет в бомбоубежищах.

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Как подключиться к Starlink

Для получения доступа к интернету сначала необходимо приобрести нужное оборудование. Заказать его можно на официальном сайте Starlink. Но вы должны понимать, что в нынешних условиях его вам вряд ли доставят.

Даже в довоенное время технику приходилось ждать по несколько месяцев – такой был ажиотаж.