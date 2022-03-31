В России оштрафовали Wikipedia за статью о войне в Украине

В России недовольны статьей о войне в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Роскомнадзор привлечет к административной ответственности известную интернет-энциклопедию Wikipedia за статью с названием Вторжение России на Украину (2022).

Россияне называли войну в Украине "спецоперацией", поэтому посчитали статью на Wikipedia дезинформацией.

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Роскомнадзор дважды требовал удалить статью, но администрация энциклопедии не стали слушать оккупантов, поэтому сейчас в РФ решили привлечь сервис к ответственности.

На Wikipedia составят протокол согласно статье 13.41 российского Кодекса об административных правонарушениях, но при этом еще раз, вероятно, последний, просят удалить контент.

Санкция по указанной статье КоАП подразумевает штраф от 800 тысяч до четырех миллионов рублей для юридических лиц, сообщает naked-science.ru.

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Кстати, мы уже писали, что Россия сама заблокировала Instagram, а миллиард компенсации требуют от Meta. Блогеры испугались пойти с такой же претензией в Роскомнадзор.