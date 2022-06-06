В объятья токсичной Венеры – NASA готовит новую миссию с непростыми задачами

NASA готовит новую миссию на Венеру с непростыми задачами, ведь атмосфера планеты - токсична / Фото: Коллаж: Сегодня, www.sciencetimes.com

DAVINCI, летающая лаборатория аналитической химии, впервые оценит критические характеристики огромной атмосферно-климатической системы Венеры.

Напомним, что ранее мы писали, как марсоход Perseverance расстрелял каменные мишени на Марсе, которые сам выбрал. Венера же считается самой горячей планетой Солнечной системы: атмосфера планеты плотная и ядовитая, состоящая из облаков серной кислоты.

Реклама

NASA планирует запустить миссию DAVINCI в июне 2029 года и войти в ядовитую атмосферу Венеры в июне 2031 года. Однако запланированные данные еще могут быть изменены. Эта миссия позволит астрономам изучить исторические характеристики атмосферы, включая идентификацию типов горных пород вблизи ее поверхности.

Ни одна из предыдущих миссий в атмосфере Венеры ранее не предпринимала попыток измерить ее химический состав или среду обитания, как планируется сделать в этот раз – говорится в сообщении NASA,- Эти данные астрономы хотят заполучить еще с конца 80-х прошлого века.

Так, во время облета Венеры космический корабль-носитель, ретранслятор и аппарат для получения изображений (CRIS) сбросит на поверхность планеты крошечный падающий зонд.

Реклама

Снимок Parker Solar Probe, на котором видно ночную поверхность Венеры: теперь астрономы надеются получить больше данных / Фото: www.sciencetimes.com

Это аппарат с пятью инструментами, которые обеспечат множество новых наблюдений с чрезвычайной точностью, даже погрузившись в горячую поверхность планеты. Миссия позволит проводить измерения неизвестных до сих пор газов, присутствующих в в самых нижних слоях атмосферы Венеры.

Также мы писали, что в нашей галактике могут быть 4 злобных цивилизации, есть ли угроза землянам.