Утечка данных 1,5 миллиарда пользователей Facebook не связана со сбоем

Хакеры продают данные пользователей Facebook / Фото: REUTERS

Сегодня произошел глобальный сбой популярных соцсетей Facebook, Instagram, Tik-Tok и других. Пользователи не могут получить доступ к своим страничкам, но это не самое страшное.

В Сети уже поползли слухи, что данные полутора миллиарда пользователей достались хакерам! Данные содержат имена пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов, местонахождение, пол и идентификатор пользователя.

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Данные могут быть использованы для фишинга и атак с захватом аккаунта, сообщает privacyaffairs.com.

Впрочем, позже издание уточнило, что это совершенно не связано с глобальным отключением Facebook 4 октября. Продавец утверждал о наличии базы еще в конце сентября.

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Продавцы утверждают, что получили данные путем парсинга, а не взлома учетных записей. Парсинг - это процесс извлечения или сбора веб-данных, при котором общедоступные данные доступны и организуются в списки и базы данных.

Facebook пока не раскрыл какой-либо конкретной причины сбоя, в сообщении компании говорится: "Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за любые неудобства".

Как мы сообщали ранее, из-за сбоя в Facebook Марк Цукерберг потерял уже 6,6 млрд долларов. Акции крупнейших мировых компаний стремительно падают.