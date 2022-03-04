Украинцам дарят год бесплатного VPN: как получить

Украинцам дарят год бесплатного VPN / Фото: скриншот
С начала военных действий в Украине сервисы KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe производят фильтрацию трафика и блокируют пропагандистские сайты РФ.
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Как сообщает Национальная полиция в Facebook, в общей сложности более десяти VPN-сервисов оказывают помощь киберполиции, предупреждают DDoS-атаки на украинские вебресурсы.
Кроме этого VPN-сервисы Proton, KeepSolid переводят до 30% своих доходов на нужды украинской армии.
А сервис Vpnunlimited предоставил год бесплатного пользования своими услугами для граждан Украины.
Как получить бесплатный аккаунт:
- 1.Скопируйте промокод StopRussianAggression
- 2. Перейдите по ссылке и войдите в личный кабинет с помощью вашего KeepSolid ID (если у вас его нет, зарегистрируйтесь, чтобы создать новый KeepSolid ID)
- 3.Нажмите кнопку Redeem
- 4.Вставьте промокод и нажмите кнопку Redeem a Code
- 5.Поздравляем, теперь вы можете использовать VPN Unlimited бесплатно в течение года
Примечание: Если у вас нет приложения VPN Unlimited, загрузите его для соответствующей платформы macOS, iOS, Android, Windows или другой. После этого зарегистрируйтесь для создания нового KeepSolid ID и перейдите по ссылке.