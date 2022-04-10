Украина переписывает правила войны: передовая тактика ВСУ ставит на уши весь мир

Украина показала, как нужно использовать беспилотники во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина дает достойный отпор "второй армии мира", чем удивила многих военных экспертов в мире. Большая заслуга в этом тактики, которую применяют наши военные, полагаясь на работу беспилотников.

Беспилотные летательные аппараты использовались в военных действиях еще в 1849 году, Япония отправляла воздушные шары-бомбы через Тихий океан в США во время Второй мировой войны, но беспилотники никогда не были настолько ценными, как в противостоянии Украины против многочисленной армии РФ.

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Украинцы научились использовать БПЛА против российской бронетехники, которая может стоить миллионы долларов. Дроны переписывают правила войны, пишет cnet.com.

"В какой-то момент танк был ключевым. Теперь беспилотники могут быть более решающей системой оружия", – считает военный исследователь Rand Corp Джон Парачини.

Начиная с коммерческих квадрокоптеров и заканчивая военными моделями с неподвижным крылом беспилотники оказались важными для Украины, увеличив шансы нашей обороны против нескончаемых колонн противника.

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"Наши дроны – это наши глаза", – сказал украинский военный на условиях анонимности.

Военный, работающий с беспилотниками с 2015 года, рассказал, что солдаты и гражданские используют их, чтобы увидеть, что находится в соседнем селе или на следующем километре дороги.

"Если российская артиллерия готовится к удару, мы можем перебросить мирных жителей… Это возможность нанести превентивный удар и спасти украинский народ", – добавил он.

Наиболее известным БПЛА, используемым в Украине, является турецкий Bayraktar TB2. О нем уже слагают песни и легенды, его именем называют домашних животных и детей. Кстати, накануне в Украине заметили другую модель Байрактара.

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США уже отправили Украине партию новейших дронов-камикадзе Switchblades, а также разведывательных беспилотников Puma. Кроме этого, наша армия использует украинские БПЛА "Фурия", "Лелека-100", Spectator, PD-1.

В целом Украина использует в войне против России около 1000 беспилотников. Большинство из них, по словам военного, обычные игрушки, но приходится использовать то, что есть.

У россиян есть свои беспилотники и системы ПВО для противодействия украинским беспилотникам. Но на практике пользы от них мало. На днях украинская РЭБ посадила новейший БПЛА "Орлан-30", а вместо топливного бака у него оказался пластиковый бутыль.

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"Русские немного отстают в этой игре, а украинцы оказались чрезвычайно изобретательными", – сказал Парачини.

Впрочем, преимущество дронов в войне не будет постоянным. Военные добавляют новые возможности для уничтожения БПЛА или подавления радиопередач для их управления. На руку Украине сыграло то, что российские системы ПВО явно не сработали в Украине так, как ожидалось.