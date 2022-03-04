Удар по кибербезопасности: Россию покинула еще одна международная компания

На билбордах написано "Россия - иди на х*й. Кропивничани" / Коллаж "Сегодня"
С началом российского вторжения в Украину множество международных компаний покинули рынок России.
Способствует этому и работа наших дипломатов – Netscout объявил о прекращении работы в РФ после призыва Минцифры.
"Все мы в Netscout внимательно следим за трагическими событиями, разворачивающимися в Европе после российского вторжения в Украину.
В соответствии с санкциями США и Великобритании Netscout прекратил все продажи, поддержку и обслуживание российских компаний", – говорится в официальном заявлении компании в Twitter.
Кроме этого, крупнейший разработчик софта для строительства и машиностроения Autodesk остановил работу в России. Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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