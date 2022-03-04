Удар по кібербезпеці: Росію покинула ще одна міжнародна компанія

На білбордах написано "Росія - йди на х*й. Кропивничани" / Колаж "Сьогодні"

З початком російського вторгнення в Україну багато міжнародних компаній залишили ринок Росії.

Сприяє цьому робота наших дипломатів – Netscout оголосив про припинення роботи в РФ після призову Мінцифри.

"Всі ми у Netscout уважно стежимо за трагічними подіями, що розгортаються в Європі після російського вторгнення до України.

Відповідно до санкцій США та Великобританії Netscout припинив усі продажі, підтримку та обслуговування російських компаній", – йдеться в офіційній заяві компанії в Twitter.