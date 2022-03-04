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Удар по кібербезпеці: Росію покинула ще одна міжнародна компанія

Олександр Трикіша
4 березня, 14:12
Росію залишає ще один технологічний сервіс. На тлі санкцій роботу в РФ припинила компанія Netscout, що спеціалізується на рішеннях із захисту від DDoS атак

На білбордах написано "Росія - йди на х*й. Кропивничани" / Колаж "Сьогодні"

З початком російського вторгнення в Україну багато міжнародних компаній залишили ринок Росії.

Сприяє цьому робота наших дипломатів – Netscout оголосив про припинення роботи в РФ після призову Мінцифри.

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"Всі ми у Netscout уважно стежимо за трагічними подіями, що розгортаються в Європі після російського вторгнення до України.

Відповідно до санкцій США та Великобританії Netscout припинив усі продажі, підтримку та обслуговування російських компаній", – йдеться в офіційній заяві компанії в Twitter.

Крім цього, найбільший розробник софту для будівництва та машинобудування Autodesk зупинив роботу у Росії. Про це повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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