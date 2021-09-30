Туристы выстроились в очередь: восемь крутых локаций на Марсе

Туристические места на Марсе / Фото: NASA

Впрочем, специализированные сайты уже начинают составлять списки самых туристических локаций "Красной планеты".

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Места посадки для будущих миссий, вероятно, должны быть плоскими равнинами по соображениям безопасности и практическим соображениям, но, возможно, они могли бы приземлиться возле интересных мест.

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Гора Олимп

Фото: NASA/MOLA Science Team

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Самый экстремальный вулкан Солнечной системы. По данным NASA, он расположен в вулканическом регионе Фарсида и примерно такого же размера, как Италия или Филиппины (около 300 000 км).

Его высота составляет 26 километров, что почти в три раза превышает высоту самой высокой точки земли горы Эверест, высота которой составляет около 8,8 км.

Олимп – гигантский щитовой вулкан, образовавшийся после того, как лава медленно сползла по его склонам. Это означает, что будущим исследователям, вероятно, будет легко подняться на гору, поскольку ее средний уклон составляет всего 5 процентов.

На его вершине находится впечатляющая впадина шириной около 85 км, образованная магматическими очагами.

Вулканы Фарсиды

Фото: NASA/JPL

По данным NASA, на Фарсиде находятся 12 гигантских вулканов в зоне шириной примерно 4000 км.

Эти вулканы, как правило, намного больше, чем на Земле, предположительно потому, что Марс имеет более слабое гравитационное притяжение, которое позволяет вулканам расти выше.

Эти вулканы могли извергаться в течение двух миллиардов лет, или половину от всего времени существования планеты!

На рисунке показан регион восточной части Фарсиды, полученный с помощью Viking 1 в 1980 году. Слева сверху вниз три щитовых вулкана высотой примерно 25 км: гора Аскрийская, гора Павлина и гора Арсия.

Долины Маринер

Фото: NASA

На Марсе находится не только самый большой вулкан Солнечной системы, но и самый большой каньон. По данным NASA, длина долины Маринер составляет примерно 3000 км. Это примерно в четыре раза длиннее, чем Гранд-Каньон, длина которого составляет около 800 км.

Исследователи не уверены, как возникла долина Маринер, но есть несколько теорий относительно ее образования.

Многие ученые предполагают, что формирование региона Фарсида способствовало росту долины Маринер. Лава, движущаяся через вулканический регион, подтолкнула кору вверх, что разбило кору на трещины в других регионах. Со временем эти трещины переросли в гигантскую систему каньонов.

Северный и Южный полюса

Фото: NASA/JPL/USGS

Северный полюс был подробно изучен спускаемым аппаратом Феникс в 2008 году, в то время как за южным человечество наблюдает пока только с орбитальных аппаратов.

Зимой, по данным NASA, температуры у северного и южного полюсов настолько низкие, что углекислый газ конденсируется из атмосферы в лед на поверхности.

Летом процесс меняется на противоположный, что в итоге оказывает огромное влияние на марсианский климат.

Гора Эолида (Кратер Гейла и гора Шарп)

Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU

Кратер Гейл стал известен благодаря приземлению марсохода Кьюриосити в 2012 году. Здесь находится множество свидетельств наличия воды в прошлом.

Кьюриосити наткнулся на русло реки через несколько недель после приземления и обнаружил более обширные свидетельства наличия воды на протяжении всего пути по дну кратера.

Кьюриосити сейчас совершает восхождение на ближайший вулкан под названием гора Шарп (или Гора Эолида) и изучает геологические особенности в каждом из его пластов.

Формация ямок Медузы

Фото: ESA

Ямки Медузы – одно из самых странных мест на Марсе, некоторые даже предполагают, что в нем есть свидетельства крушения НЛО.

Более вероятное объяснение состоит в том, что это огромное вулканическое месторождение образовалось в результате огромных извержений вулканов, происходивших сотни раз в течение 500 миллионов лет.

Со временем ветры превратили скалы в красивые образования. Отмечается, что территория образования занимает около одной пятой от размера США!

Повторяющиеся линии на склонах в кратере Хейла

Фото: NASA/JPL-Caltech

В теплое время года на склонах крутых кратеров можно заметить повторяющиеся линии. Ученые спорят: одни говорят, что это следы солей от воды, другие – всего лишь оптическая иллюзия.

В 2015 году NASA первоначально объявило, что гидратированные соли должны быть признаками проточной воды на поверхности, но более поздние исследования показали, что эти линии (Recurring Slope Lineae) могут образовываться из атмосферной воды или сухих потоков песка.

NASA испытывает трудности в изучении RSL, ведь есть подозрение, что в них обитают инопланетные микробы. Сейчас в организации выясняют, как проводить исследования в рамках своих протоколов планетарной защиты.

"Призрачные дюны" в лабиринте Ночи и в равнине Эллада

Фото: NASA/JPL/University of Arizona

В наши дни Марс – это планета, в основном сформированная ветром, а вода испарилась по мере того, как его атмосфера становилась разреженной.

Но мы можем видеть обширные свидетельства наличия воды в прошлом, такие как области "Призрачных дюн", обнаруженные в лабиринте Ночи и в равнине Эллада.

Исследователи говорят, что в этих регионах раньше находились дюны высотой в десятки метров. Позже дюны были затоплены лавой или водой, которые сохранили свои основания, а вершины разрушились, пишет space.com.