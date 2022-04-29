Трансформеры больше не фантастика: в Японии робот выполняет слишком опасную для человека работу

Первая серийная модель робота должна появиться в 2024 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания West Japan Rail Company представила гигантского робота, которому можно поручить выполнение работ, которые считаются рискованными для человека.

Реклама

Робот имеет человеческий торс и пару рук для выполнения ряда задач, таких как очистка линий электропередач с помощью специально разработанной щетки с разными углами.

Тем не менее, он может выполнять и другие задачи благодаря других инструментов, которое совместимы с его руками – как настоящие трансформеры.

Реклама

На верхней части туловища находится цифровая камера, которая служат глазами для оператора, управляющего роботом через гарнитуру виртуальной реальности.

Пока что это только прототип, а первая рабочая версия должна появиться в 2024 году, пишет interestingengineering.com.

Реклама

Перед этим ученые показали робота который может прыгать на 30 метров в высоту. Подобные роботы могли бы ускорить изучение других планет за счет быстрого пересечения местности.