Терминатор отдыхает: эластичный робот-краб легко проходит сквозь игольное ушко

Эластичный робот-краб легко проходит сквозь игольное ушко и работает от лазера / Фото: livescience.com

Инженеры разработали самого крошечного в мире шагающего робота с дистанционным управлением, имитирующего мини-краба. Этот малыш ходит боком без каких-либо проводов, гидравлики, электричества или других стандартных механических компонентов.

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Обычно шагающие роботы имеют механическую конструкцию с множеством движущихся частей, питаемых от источника электричества Однако эти новые восьминогие имеют гораздо более упрощенную конструкцию, состоящую всего из нескольких отличных материалов, которыми можно управлять с помощью лазеров.

Крошечный, всего 0,5 мм робот в виде краба управляется лазерами / Фото: livescience.com

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Роботы, похожие на ракообразных, сделаны из эластичного сплава "пены с памятью", который трансформируется в свою трехмерную форму, как детская книжка-раскладушка: двухмерный контур сплава в форме краба прикреплен к растянутой резиновой подложке в передней части робота.

Когда подложка расслабляется и площадь поверхности уменьшается, материал выталкивается вверх, принимая желаемую трехмерную форму краба. Когда 3D-сплав нагревается лазером, он пытается вернуться к своей первоначальной плоской 2D-форме. Однако, прежде чем сплав сможет полностью выровняться, он быстро остывает и снова принимает форму трехмерного краба.

Мини-крабы могут быть помощниками хирурга для очистки закупоренных артерий / Фото: livescience.com

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Именно это быстрое изменение формы и придает роботу движение.Помимо того, что эти маленькие машины выглядят очаровательно, они также могут выполнять полезную работу.

Можно представить себе микророботов как агентов для ремонта или сборки небольших структур,- комментируют разработчики робота из Северо-Западного университета Иллинойса,- Или как помощников хирурга для очистки закупоренных артерий, остановки внутреннего кровотечения или удаления раковых опухолей — и все это с помощью минимально инвазивных процедур.

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