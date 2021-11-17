На МКС впервые отправится темнокожая женщина

Первая темнокожая женщина отправится работать на МКС

Джессика Уоткинс станет первой темнокожей женщиной, которая присоединится к экипажу МКС для выполнения долгосрочной миссии, пишет The New York Times.

Читайте также: Китай впервые выпустил в открытый космос женщину

Реклама

Доктор Джессика Уоткинс - геолог, она закончила бакалавриат в Стэнфорде и получила докторскую степень в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, изучая оползни на Марсе и Земле.

Она сотрудничала с научными лабораториями NASA, работая над разными проектами, включая миссию марсохода Curiosity. Уоткинс стала астронавткой в 2017 году, это будет ее первый полет.

"Стать астронавтом было тем, о чем я очень давно мечтала с детства. Но я определенно не думала, что это когда-нибудь случится", – призналась Уоткинс.

Американка начала подготовку за несколько месяцев до назначения в команду. Она выполнила моделирование выхода в открытый космос в Космическом центре в Хьюстоне.

Реклама

Кроме того, Уоткинс изучила все тонкости космической станции и научной лаборатории в 400 км над Землей.

В состав экипажа, кроме нее, входят сотрудники NASA Челл Линдгрен (командир экипажа), Роберт Хайнс (пилот) и астронавтка Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.

Реклама

Все четверо проведут шесть месяцев на борту орбитальной лаборатории. Начало миссии запланировано на апрель.

Читайте также: 600 человек за 60 лет: NASA запустило в космос юбилейного астронавта

Доктор Уоткинс выразила надежду, что поездка на космическую станцию ​​станет примером для не белых детей и особенно для не белых девочек.

Только семеро из 249 человек, побывавших на МКС с момента ее создания в 2000 году, были темнокожими.

Первой темнокожей женщиной на МКС должна была стать Джанет Эппс в 2018 году. Но ее заменил другой астронавт по причинам, которые NASA не объяснило.

А первой темнокожей женщиной, побывавшей в космосе, стала Мэй Джемисон в 1992 году.