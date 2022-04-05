США испытали гиперзвуковую ракету, но молчали, чтобы не злить Россию

США испытали гиперзвуковую ракету / Фото: Wikipedia, Коллаж: Сегодня

США успешно испытали гиперзвуковую ракету в середине марта, но держали это в секрете, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией.

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Источник CNN рассказал, что гиперзвуковую авиационную ракету (HAWC) было запущено с бомбардировщика B-52 в ходе первого успешного испытания версии системы Lockheed Martin.

Ускорительный двигатель разогнал ракету до высокой скорости, после чего в дело вступил воздушно-реактивный двигатель и разгонял ее до гиперзвуковой скорости 5 Маха и выше.

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Подробностей испытания источник не сообщил, лишь рассказав, что ракета пролетела на высоте более 20 км и преодолела более 480 км. Но даже на нижнем пределе гиперзвукового диапазона – около 6115 км/ч – полет на 480 км занимает менее 5 минут.

Испытание состоялось через несколько дней после того, как Россия заявила, что применила собственную гиперзвуковую ракету "Кинжал" во время войны в Украине, обстреляв склад боеприпасов в Ивано-Франковске.

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Ракета "Кинжал" – это просто версия российской баллистической ракеты малой дальности "Искандер" воздушного базирования. Другими словами, это вариант устоявшейся технологии, а не революция в гиперзвуковом оружии.

В США была испытана ракета намного сложнее в технологическом плане. Ракета HAWC также не имеет боеголовки, вместо этого полагаясь на кинетическую энергию для поражения цели.