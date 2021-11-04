Спустя 9 лет: Instagram и Twitter вернули полезную функцию

Twitter и Instagram зарыли топор войны / Фото: Twitter

Эта функция будет работать на всех платформах – Android, iOS и в десктопной версии. О нововведении объявили на страницах обоих сервисов.

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Instagram отключил возможность предварительного просмотра сообщений в Twitter после того, как его приобрела компания Meta (ранее Facebook) в 2012 году.

Основатель и бывший генеральный директор Instagram Кевин Систром сказал, что решение было его, а не генерального директора Meta Марка Цукерберга.

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Twitter в ответ удалил функцию, которая позволяла вам находить людей, на которых вы подписаны в Instagram, в Twitter, сообщает theverge.com.

Ранее мы писали, что Instagram открыл для всех пользователей функцию, доступную ранее только избранным. Instagram объявил, что стикеры со ссылками теперь доступны всем, кто пользуется функцией Stories. Ранее эта функция была доступна только ограниченному количеству пользователей.