SpaceX Илона Маска отправит на орбиту спутники, которые хотела украсть Россия

SpaceX запустит спутники OneWeb / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

После вторжения России в Украину OneWeb отказался сотрудничать с РФ – россияне потребовали гарантий, что спутники не будут использоваться в военных целях и выхода британского правительства из числа акционеров компании.

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В ответ Россия пригрозила взять в заложники 36 спутников, но, вероятно, британской компании все же удалось вернуть свое имущество.

OneWeb уже запустил 428 спутников на орбиту, еще 220 ждут своей очереди, пишет capacitymedia.com.

Источник отмечает, что первый запуск ожидается в этом году, хотя потребуются модификации либо ракеты-носителя, либо спутников OneWeb, либо и того, и другого, чтобы сделать их совместимыми, поскольку существующие спутники с самого начала разрабатывались для размещения на ракетах "Союз".

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Напомним, сейчас Starlink Илона Маска помогает обеспечивать доступ к интернету в Украине. Маск уже прислал в нашу страну несколько партий оборудования. Но пользоваться спутниковым интернетом могут не все желающие.