Случайность небес – как возникают затмения Солнца, ученые разложили по полочкам

Солнечные затмения - одно из самых зрелищных явлений природы / Фото: istockphoto.com, unsplash.com
Солнечные затмения – одно из самых зрелищных явлений природы: следующее будет в октябре 2022 года Тот факт, что затмение вообще может произойти, является случайностью небесной механики и времени, заявили ученые.
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Существует четыре типа солнечных затмений: полное, кольцеобразное, частичное и гибридное. Затмения, конечно, бывают не в каждое новолуние. Это связано с тем, что орбита Луны наклонена чуть более чем на 5 градусов по отношению к орбите Земли вокруг Солнца. По этой причине тень Луны обычно проходит либо над Землей, либо под ней, поэтому солнечного затмения не происходит.
Но, как правило, по крайней мере два раза в год (а иногда и пять раз в году) новолуние выстраивается именно таким образом, чтобы затмить солнце. Эта точка выравнивания называется узлом. В зависимости от того, насколько близко новолуние приближается к узлу, будет определяться, является ли конкретное затмение полным или частичным.
И, конечно же, расстояние Луны от Земли и, в меньшей степени, расстояние Земли от Солнца в конечном итоге определит, будет ли затмение полным, кольцеобразным или гибридным.
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