Скачок в будущее: Apple выпустит гарнитуру AR в январе 2023

Apple рассчитывает в январе 2023 года выпустить гарнитуру AR / Фото: freepik.com, appleinsider.com

Гарнитура Apple VR, выпуск которой намечен на январь 2023 года,станет потенциальным "переломным моментом в индустрии гарнитур", если верить аналитике.

Также мы писали, что Тим Кук внедрит AR в сотни приложений Apple. Так, гарнитура смешанной реальности Apple, "вероятно", дебютирует в январе 2023 года и ускорит рост всего рынка гарнитур, считает аналитик Минг-Чи Куо.

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В своем блоге Куо изложил некоторые из своих ожиданий относительно развития индустрии дополненной и виртуальной реальности. В частности, его анализ сосредоточен на том, как Meta будет конкурировать, когда Apple выйдет на арену.



Куо называет грядущее устройство Apple VR потенциальным "переломным моментом в индустрии гарнитур". Ожидается, что сама гарнитура AR MR будет гарнитурой премиум-класса, ориентированной на опыт и игры виртуальной или смешанной реальности.

Apple VR будет оснащен парой 4K OLED-дисплеев, 15 различными модулями камер и мощным чипом / Фото: appleinsider.com

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А не на пару специальных очков дополненной реальности, таких как так называемые Apple Glass. В отчетах указывается, что Apple VR будет оснащен парой 4K OLED-дисплеев, 15 различными модулями камер и мощным чипом, более похожим на M1, чем на A-серию Apple. Ожидается, что он будет стоить около 3000 долларов.

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