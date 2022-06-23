Новый чип – старые темы: стоит ли внимания Apple M2 MacBook Pro 13

Apple поставила процессор 2022 года в компьютер 2016 года – так комментируют критики новый MacBook Pro 13, который должен появиться в продаже с июля.

Новый MacBook Pro имеет точно такой же корпус, как и 13-дюймовый MacBook Pro M1, выпущенный в 2020 году / Фото: freepik.com, www.theverge.com

Исследуя текущий рынок "яблочной" продукции, можно сказать -новый M2 MacBook Pro 13 имеет точно такой же корпус, как и 13-дюймовый MacBook Pro M1, выпущенный в 2020 году.

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Порты HDMI, слоты SDXC и зарядка MagSafe, которые Apple установила на модели MacBook Pro, выпущенные в конце 2021 года – здесь их нет. По сути, с 2020 года в MacBook Pro было внесено только одно изменение: у него новый процессор.

Apple также добавила опцию памяти 24 ГБ, динамики теперь поддерживают Spatial Audio, разъем имеет расширенную поддержку наушников с высоким импедансом", а адаптер на целых шесть ватт мощнее.

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Но главное в этом лаптопе – это процессор: как и M1, M2 использует специальный кремний Arm от Apple. У него больше транзисторов, чем у M1, большая пропускная способность памяти и обновленный медиа-движок, а также дополнительные ядра графического процессора (10 против восьми у M1).

Главное в этом лаптопе – это процессор: как и M1, M2 использует специальный кремний Arm от Apple / Фото: www.theverge.com

По цене – MacBook Pro с M2 постоянно "торгуется" на несколько сотен долларов ниже своего более мощного и современного 14-дюймового брата. Но за эти несколько сотен долларов вы купите кучу привилегий, которые будут особенно полезны профессиональным пользователям, включая большой экран, MagSafe, больше портов и все дополнительные ядра.

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ЦП M1 Pro также имеет больше ядер, ориентированных на производительность, в то время как M2 имеет более эффективные ядра, предназначенные для увеличения времени автономной работы.

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